НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лоза оценил шанс на возвращение популярности к ABBA после выхода нового альбома

Поэт-песенник отметил, что группа не собирается гастролировать — вместо участников в тур отправятся голограммы. Артист считает, что музыканты не хотят разочаровывать поклонников.

5 ноября, 11:50
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CMszpeBDzBi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> lozayur</a> </p>

Фото © Instagram / lozayur

Советский и российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал выход нового альбома ABBA, который группа выпустила после 40 лет творческой паузы. В беседе с Лайфом он отметил, что нельзя обрести популярность дважды.

Лоза захотел провести концерт с голограммой молодого себя по примеру группы ABBA

Лоза захотел провести концерт с голограммой молодого себя по примеру группы ABBA

"Что такое сейчас записать альбом на студии? Это же не значит, что они собрались вместе. Альбом пишется по отдельности. В удобное время каждый подъезжает, выполняет свою работу, потом звукорежиссёры всё это собирают и получается альбом", — сказал певец.

Поэт-песенник отметил, что группа не собирается гастролировать — вместо участников в тур поедут голограммы. Однако собеседник Лайфа не видит в этом ничего плохого: "Если людям хочется петь, то почему нет?" Поклонники будут слушать альбом, покупать, подчеркнул Лоза, добавив, что новые песни неплохие.

Легендарная ABBA выпустила неизвестный трек 70-х

Легендарная ABBA выпустила неизвестный трек 70-х

"Другое дело, что в одну речку нельзя войти дважды. Нельзя получить ту же самую популярность два раза подряд. Тогда у них была визуальная картинка. Они поэтому сейчас и не хотят ехать, чтобы не разочаровывать своих поклонников", — заключил музыкант.

А ранее Лайф рассказывал, что легендарная ABBA выпустила неизвестный трек 70-х. Композиция Just A Notion вошла в этот самый новый альбом Voyage.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Юлия Архипова
Юлия Архипова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1