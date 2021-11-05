Лоза оценил шанс на возвращение популярности к ABBA после выхода нового альбома

Советский и российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал выход нового альбома ABBA, который группа выпустила после 40 лет творческой паузы. В беседе с Лайфом он отметил, что нельзя обрести популярность дважды.

"Что такое сейчас записать альбом на студии? Это же не значит, что они собрались вместе. Альбом пишется по отдельности. В удобное время каждый подъезжает, выполняет свою работу, потом звукорежиссёры всё это собирают и получается альбом", — сказал певец.

Поэт-песенник отметил, что группа не собирается гастролировать — вместо участников в тур поедут голограммы. Однако собеседник Лайфа не видит в этом ничего плохого: "Если людям хочется петь, то почему нет?" Поклонники будут слушать альбом, покупать, подчеркнул Лоза, добавив, что новые песни неплохие.

"Другое дело, что в одну речку нельзя войти дважды. Нельзя получить ту же самую популярность два раза подряд. Тогда у них была визуальная картинка. Они поэтому сейчас и не хотят ехать, чтобы не разочаровывать своих поклонников", — заключил музыкант.