Полиция проводит задержания в Новой Москве, где неизвестные напали на мужчину с ребёнком
Личности подозреваемых пока не установлены. Состояние здоровья малыша проверят специалисты.
Скриншот © t.me / shot_shot
В Новой Москве, где неизвестные совершили нападение на мужчину с ребёнком, продолжаются задержания. Видео © t.me / shot_shot
В столичном районе Новые Ватутинки, где накануне группа неизвестных напала на мужчину с ребёнком, продолжаются задержания. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, в нём же опубликовано видео с кадрами с места событий.
Как отмечают в ГСУ СКР по Москве, следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Действия фигурантов угрожали жизни и здоровью малолетнего ребёнка. Участники конфликта пока устанавливаются.
Напомним, о драке, которая произошла накануне вечером, стало известно сегодня, 5 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих.
Комментариев: 0