Полиция проводит задержания в Новой Москве, где неизвестные напали на мужчину с ребёнком

В Новой Москве, где неизвестные совершили нападение на мужчину с ребёнком, продолжаются задержания. Видео © t.me / shot_shot

В столичном районе Новые Ватутинки, где накануне группа неизвестных напала на мужчину с ребёнком, продолжаются задержания. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, в нём же опубликовано видео с кадрами с места событий.

Как отмечают в ГСУ СКР по Москве, следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Действия фигурантов угрожали жизни и здоровью малолетнего ребёнка. Участники конфликта пока устанавливаются.