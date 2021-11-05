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Более 200 человек эвакуируют из шахты в Кузбассе из-за пожара

Отмечается, что на аварийном участке во время возгорания находилось шесть человек. Пострадавших нет.

5 ноября, 12:16

Фото © Shutterstock

В Кемеровской области более 200 человек эвакуируют из шахты "Таштагольская" из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"На горизонте минус 350 метров в шахте "Таштагольская" произошёл пожар. В это время в выработках находились более 225 человек, на аварийном участке — шесть. Сейчас людей эвакуируют", — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, пострадавших нет.

Ранее Лайф рассказывал, что на шахте "Байкаимская" в Беловском районе Кемеровской области из-за задымления эвакуировали 55 горняков. Помощь горноспасателей им не понадобилась.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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