Более 200 человек эвакуируют из шахты в Кузбассе из-за пожара

В Кемеровской области более 200 человек эвакуируют из шахты "Таштагольская" из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"На горизонте минус 350 метров в шахте "Таштагольская" произошёл пожар. В это время в выработках находились более 225 человек, на аварийном участке — шесть. Сейчас людей эвакуируют", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет.