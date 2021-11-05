В Киеве заявили об окончательном разрыве связи с "русским миром"

Ни президент, ни Верховная рада не хотят возвращать Украину в "русский мир", связь с которым была разорвана окончательно. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Мы разорвали эту политическую связь с "русским миром". Я не вижу и уверяю вас: ни у президента, ни в правительстве, ни в парламенте нет никакого желания возвращать Украину туда", — сказал дипломат в ходе мероприятия "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

Кулеба добавил, что Украина развивается как европейская, евро-атлантическая страна и хочет большего признания данного факта западными партнёрами. Однако он назвал принципиальным то, что страна делает своё дело и идёт собственным путём.

Глава внешнеполитического ведомства признался, что не знает, когда Украина войдёт в Евросоюз и НАТО, однако, пока государство развивается как западное, дипломат может эффективно работать в своей должности. Кроме того, Кулеба считает, что Украину могут принять в объединения даже с незавершёнными реформами под гарантии выполнить их.