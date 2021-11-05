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В Киеве заявили об окончательном разрыве связи с "русским миром"

Незалежная развивается как европейская, евро-атлантическая страна и хочет большего признания данного факта западными партнёрами, уточнил Дмитрий Кулеба.

5 ноября, 12:49
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Ни президент, ни Верховная рада не хотят возвращать Украину в "русский мир", связь с которым была разорвана окончательно. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Мы разорвали эту политическую связь с "русским миром". Я не вижу и уверяю вас: ни у президента, ни в правительстве, ни в парламенте нет никакого желания возвращать Украину туда", — сказал дипломат в ходе мероприятия "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

Кулеба добавил, что Украина развивается как европейская, евро-атлантическая страна и хочет большего признания данного факта западными партнёрами. Однако он назвал принципиальным то, что страна делает своё дело и идёт собственным путём.

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Глава внешнеполитического ведомства признался, что не знает, когда Украина войдёт в Евросоюз и НАТО, однако, пока государство развивается как западное, дипломат может эффективно работать в своей должности. Кроме того, Кулеба считает, что Украину могут принять в объединения даже с незавершёнными реформами под гарантии выполнить их.

Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве переименовали 12 улиц, названных в честь советских деятелей. Большинство из них получили названия в честь выдающихся политических, военных и общественных героев Украины.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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