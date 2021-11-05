Большинство противовирусных лекарств совершенно неэффективны при лечении простуды или респираторных вирусных инфекций, убеждён популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский. По его мнению, организм человека может сам побороть ОРВИ без всяких таблеток, поэтому нет необходимости пичкать себя химией.

"Нет таких препаратов, которые помогут погубить вирус. Нет лекарств от всех вирусов, есть лекарство от гриппа или от ВИЧ. Это сильнейшие токсичные противовирусные средства, и используются они только тогда, когда есть угроза жизни человека", — сказал Комаровский на своём ютуб-канале.

Большую часть противовирусных препаратов доктор назвал обыкновенным фуфломицином, который никогда не вылечит человека от вируса. Кроме того, он призвал не пытаться давать его детям при лёгкой простуде. По словам Комаровского, ребёнок может болеть ОРВИ до десяти раз в год и это нормально.