"Нет лекарств от всех вирусов": Доктор Комаровский назвал главную ошибку при лечении ОРВИ
Большую часть противовирусных препаратов медик назвал фуфломицином, который никогда не вылечит человека. Кроме того, он призвал не пытаться давать его детям при лёгкой простуде.
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Большинство противовирусных лекарств совершенно неэффективны при лечении простуды или респираторных вирусных инфекций, убеждён популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский. По его мнению, организм человека может сам побороть ОРВИ без всяких таблеток, поэтому нет необходимости пичкать себя химией.
"Нет таких препаратов, которые помогут погубить вирус. Нет лекарств от всех вирусов, есть лекарство от гриппа или от ВИЧ. Это сильнейшие токсичные противовирусные средства, и используются они только тогда, когда есть угроза жизни человека", — сказал Комаровский на своём ютуб-канале.
Большую часть противовирусных препаратов доктор назвал обыкновенным фуфломицином, который никогда не вылечит человека от вируса. Кроме того, он призвал не пытаться давать его детям при лёгкой простуде. По словам Комаровского, ребёнок может болеть ОРВИ до десяти раз в год и это нормально.
Ранее Лайф сообщал, что доктор Комаровский назвал ошибку в лечении ковида, приводящую к осложнениям. Врач также негативно высказался о противниках вакцинации. По его мнению, сказывается недостаток информированности населения.
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