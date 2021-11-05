Малькевич предложил поднять до пяти миллионов штраф для блогеров за треш-контент

Штрафы для стримеров, создающих треш-контент в социальных сетях, должны быть многократно увеличены. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Должен работать закон, запрещающий размещение треш-контента. За треш-контент и за любой фейковый контент его создатели должны нести ответственность по закону, измеряемую в очень серьёзных цифрах в рублях", — приводит его слова "Вечерняя Москва".

Кандидат политических наук уточнил, что наказание в виде нескольких десятков тысяч рублей штрафа просто "зашито" в смету расходов подобной публики, а некоторые стримеры за один ужасный эфир могут заработать миллион рублей и, заплатив штраф, останутся в плюсе. Малькевич предложил увеличить сумму наказания до пяти миллионов рублей, что заставит таких блогеров задуматься, прежде чем снять треш-видео.