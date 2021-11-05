Малькевич предложил поднять до пяти миллионов штраф для блогеров за треш-контент
По словам члена ОП РФ, нынешнее наказание в виде нескольких десятков тысяч рублей просто "зашито" в смету расходов подобной публики.
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Штрафы для стримеров, создающих треш-контент в социальных сетях, должны быть многократно увеличены. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Должен работать закон, запрещающий размещение треш-контента. За треш-контент и за любой фейковый контент его создатели должны нести ответственность по закону, измеряемую в очень серьёзных цифрах в рублях", — приводит его слова "Вечерняя Москва".
Кандидат политических наук уточнил, что наказание в виде нескольких десятков тысяч рублей штрафа просто "зашито" в смету расходов подобной публики, а некоторые стримеры за один ужасный эфир могут заработать миллион рублей и, заплатив штраф, останутся в плюсе. Малькевич предложил увеличить сумму наказания до пяти миллионов рублей, что заставит таких блогеров задуматься, прежде чем снять треш-видео.
"Но у нас законодатели по непонятной нам причине стесняются подобные меры использовать", — добавил общественник, заметив, что сажать треш-стримеров не надо, их необходимо наказывать именно рублём.
Напомним, сейчас Следственный комитет проверяет видео пары тиктокеров из Челябинска на предмет истязаний над бабушкой, которая страдает деменцией. Некоторых подписчиков возмутило поведение Ошкуковых во время прямого эфира. Кроме того, стало известно, что блогер Александр ранее был трижды судим, а ещё пытался стать депутатом.
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