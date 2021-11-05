Психолог посоветовала не перебарщивать с ужастиками на карантине

Консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", психолог Марина Решетникова рассказала в беседе с Лайфом, чем можно заняться на самоизоляции, в частности, что почитать или посмотреть.

"На мой взгляд, нет прописанных инструкций про то, что можно читать или смотреть во время выходных дней. Каждый человек определяет это для себя, исходя из круга интересов", — отметила Решетникова.

При этом собеседница Лайфа обратила внимание на некоторые моменты. Она указала, что в первую очередь контент должен быть интересным и полезным для человека. Если же в одном художественном произведении, фильме или видео на YouTube не получается совместить оба направления, то можно их чередовать. Однако, по мнению психолога, интересное может быть и полезным, даже если это "глупые видеоролики". В них можно обратить внимание, например, на ракурс съёмки, костюмы участников и прочее.

Также эксперт считает, что допустим и просмотр ужастиков, в том числе и для подростков. Однако главное не переборщить — желательно смотреть не более двух страшных фильмов в неделю.

Как пояснила Решетникова, взрослые люди определяют для себя кинокартины и литературу самостоятельно. Это может быть живой процесс на основании того, с чем хочется побыть и с каким настроением, отметила психолог. Она посоветовала почитать что-то меланхоличное или драматическое, если хочется погрустить. А если человеку требуется настроиться на весёлый лад, то стоит посмотреть комедию.

Пожилым людям и склонным к депрессии специалист порекомендовала выбирать жизнеутверждающие фильмы и книги, которые будут помогать пережить осенний локдаун.