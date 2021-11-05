Актёра Дюжева выгнали с показа после слов о больном раком Юдашкине

Актёр театра и кино Дмитрий Дюжев был вынужден покинуть показ больного раком российского модельера Валентина Юдашкина. Его прогнали после неделикатных высказываний о болезни дизайнера, сообщили журналисты программы "Ты не поверишь" на телеканале НТВ.

"Все живём одним днём. Тот день, когда перейдём в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь ещё, неизвестно", — сказал Дюжев журналистам.

Как указывает издание Womanhit, в момент, когда актёр общался с прессой, неподалёку находились сам Юдашкин и его жена Марина, а также и другие гости показа. После конфуза Дюжева попросили уйти с мероприятия.

В настоящий момент слова Дюжева громко обсуждаются в Интернете. Звёздный стилист Елена Червова охарактеризовала актёра как приятного клиента. Вместе с тем она призналась, что не считает высказывание Дюжева уместным. Поскольку Юдашкин находится в трудной ситуации, людям следует правильнее подбирать выражения, уверена она.

"В данной ситуации я не считаю правильным говорить такие слова в адрес Валентина, особенно на его же показе. У Валентина сейчас невероятно трудная ситуация в жизни, он борется с болезнью, но продолжает работать, несмотря ни на что. Его стоит поддержать, а не говорить о его возможной кончине", — заключила Червова.