В Посольстве России назвали некорректными спекуляции из-за гибели дипломата в Берлине

Посольство России в Германии считает некорректными спекуляции в СМИ по поводу гибели российского дипломата в Берлине. Об этом заявили в дипломатической миссии.

В диппредставительстве подтвердили гибель 35-летнего сотрудника, уточнив, что трагический случай произошёл 19 октября. С того момента все формальности по поводу транспортировки тела на родину были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами ФРГ.

"Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными", — заметили в посольстве.