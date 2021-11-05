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В Посольстве России назвали некорректными спекуляции из-за гибели дипломата в Берлине

Все формальности относительно транспортировки тела сотрудника дипмиссии на родину были оперативно урегулированы.

5 ноября, 13:12
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Berlin,_Mitte,_Unter_den_Linden_55-65,_Russische_Botschaft_02.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jörg Zägel</a></p>

Фото © Wikipedia / Jörg Zägel

Посольство России в Германии считает некорректными спекуляции в СМИ по поводу гибели российского дипломата в Берлине. Об этом заявили в дипломатической миссии.

В диппредставительстве подтвердили гибель 35-летнего сотрудника, уточнив, что трагический случай произошёл 19 октября. С того момента все формальности по поводу транспортировки тела на родину были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами ФРГ.

"Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными", — заметили в посольстве.

Тело сотрудника российского посольства нашли перед зданием дипмиссии в Берлине

Тело сотрудника российского посольства нашли перед зданием дипмиссии в Берлине

Ранее Лайф рассказывал, что на даче в Киеве нашли тело украинского дипломата. Правоохранители предположили, что с 60-летним мужчиной произошёл несчастный случай.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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