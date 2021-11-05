В Посольстве России назвали некорректными спекуляции из-за гибели дипломата в Берлине
Все формальности относительно транспортировки тела сотрудника дипмиссии на родину были оперативно урегулированы.
Фото © Wikipedia / Jörg Zägel
Посольство России в Германии считает некорректными спекуляции в СМИ по поводу гибели российского дипломата в Берлине. Об этом заявили в дипломатической миссии.
В диппредставительстве подтвердили гибель 35-летнего сотрудника, уточнив, что трагический случай произошёл 19 октября. С того момента все формальности по поводу транспортировки тела на родину были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами ФРГ.
"Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными", — заметили в посольстве.
Ранее Лайф рассказывал, что на даче в Киеве нашли тело украинского дипломата. Правоохранители предположили, что с 60-летним мужчиной произошёл несчастный случай.
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