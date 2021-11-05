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Житель Тольятти за 12 тысяч зарегистрировал в "резиновом" доме 117 мигрантов

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

5 ноября, 13:18

Фото © Pixabay

Житель Тольятти промышлял незаконной регистрацией мигрантов и успел поставить на учёт по месту пребывания почти 120 иностранцев, пока его не раскрыла полиция. От своих "клиентов" мужчина получил 12 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Отмечается, что мужчина 1976 года рождения в январе 2021-го зарегистрировал в своём частном доме 117 иностранцев, при этом не собираясь предоставлять им место жительства.

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"Мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что получил за свои услуги денежное вознаграждение в размере около 12 тысяч рублей из расчёта 100 рублей с человека", — рассказали в полиции.

Житель Тольятти ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица по месту пребывания в РФ". Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее москвичка прописала в "резиновой" квартире более 560 человек. За отдельную плату женщина регистрировала приезжих из южных регионов России.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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