Житель Тольятти за 12 тысяч зарегистрировал в "резиновом" доме 117 мигрантов
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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Житель Тольятти промышлял незаконной регистрацией мигрантов и успел поставить на учёт по месту пребывания почти 120 иностранцев, пока его не раскрыла полиция. От своих "клиентов" мужчина получил 12 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Отмечается, что мужчина 1976 года рождения в январе 2021-го зарегистрировал в своём частном доме 117 иностранцев, при этом не собираясь предоставлять им место жительства.
"Мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что получил за свои услуги денежное вознаграждение в размере около 12 тысяч рублей из расчёта 100 рублей с человека", — рассказали в полиции.
Житель Тольятти ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица по месту пребывания в РФ". Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее москвичка прописала в "резиновой" квартире более 560 человек. За отдельную плату женщина регистрировала приезжих из южных регионов России.
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