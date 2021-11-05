Психолог предложил экзаменовать россиянок перед вступлением в брак
Специалист убеждён, что женщины не умеют управлять мужчинами и постоянно перекладывают на них ответственность. Отсюда и проблемы во взаимоотношениях.
Фото © Pexels
Психолог Филипп Литвиненко призвал власти обязать россиянок сдавать государственный экзамен по отношениям перед вступлением в брак. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя главы кабмина Михаила Мишустина.
Литвиненко убеждён, что женщины не умеют управлять мужчинами и постоянно перекладывают на них ответственность. По его словам, именно из-за этого происходят все разводы, а мужчины стремятся жить с дамами гражданским браком или вовсе иметь любовниц.
"Если у взрослых людей нет знаний, как строить гармоничные отношения, то у нас будут слабые, разваливающиеся семьи, а значит, слабое, разваливающееся общество. А значит, и слабая страна", — написал психолог на своей странице в "Инстаграме".
В связи с этим Литвиненко предложил ввести государственный экзамен по отношениям, запретив представительницам прекрасного пола выходить замуж, пока они его не сдадут. При этом, какие именно будут проверяться знания, он не уточнил.
Ранее психолог назвала причины "старения" российских невест. По словам специалиста, отчасти женщины стали выходить замуж в более старшем возрасте из-за изменений в менталитете.
Комментариев: 0