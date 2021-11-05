Психолог предложил экзаменовать россиянок перед вступлением в брак

Психолог Филипп Литвиненко призвал власти обязать россиянок сдавать государственный экзамен по отношениям перед вступлением в брак. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя главы кабмина Михаила Мишустина.

Литвиненко убеждён, что женщины не умеют управлять мужчинами и постоянно перекладывают на них ответственность. По его словам, именно из-за этого происходят все разводы, а мужчины стремятся жить с дамами гражданским браком или вовсе иметь любовниц.

"Если у взрослых людей нет знаний, как строить гармоничные отношения, то у нас будут слабые, разваливающиеся семьи, а значит, слабое, разваливающееся общество. А значит, и слабая страна", — написал психолог на своей странице в "Инстаграме".

В связи с этим Литвиненко предложил ввести государственный экзамен по отношениям, запретив представительницам прекрасного пола выходить замуж, пока они его не сдадут. При этом, какие именно будут проверяться знания, он не уточнил.