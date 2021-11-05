Нарисовавший Путина украинский депутат продаёт портрет

Депутат Львовского горсовета от фракции партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Юрий Грынив заявил, что хочет продать портрет президента России Владимира Путина, который нарисовал в ходе заседания.

"Обещаю задекларировать доход и все средства отдать волонтёрам. Стартовая цена — одна гривна", — написал парламентарий в "Фейсбуке", прикрепив фото рисунка. Последний пользователь, предложивший цену за картинку, готов отдать за неё 1500 гривен (около 4100 рублей).

Депутат заметил, что выставил рисунок на аукцион, так как оказалось большое количество знакомых, захотевших его приобрести.