В Киеве указали на "принадлежность" Украине частей пяти российских регионов

Часть территорий Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей являются украинскими землями. Об этом заявил киевский писатель и философ Пётр Кралюк. Как он уточнил в статьях для журнала "День", раздача земель и их русификация проходили при советском руководстве.

Так, 40% современной Брянской области ранее входило в Стародубщину, которые были переданы во времена Богдана Хмельницкого. Второй этнической территорией, по словам писателя, является Восточная Слобожанщина, сейчас это часть Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. При этом у Украины якобы забрали те земли, которые сыграли важную роль в формировании нации.

Кралюк заметил, что во времена Хмельницкого многие жители Незалежной массово стали мигрировать на Слобожанщину, где "сохранялась относительно стабильная ситуация", однако советские, а затем и российские власти, по мнению автора, проводили с 30-х годов XX века в "присвоенных" регионах русификацию местности.