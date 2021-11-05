Раскрыты обстоятельства начала конфликта в Новой Москве

История с нападением на мужчину с ребёнком и его приятеля в Новых Ватутинках продолжает обрастать новыми подробностями. Как сообщает телеграм-канал SHOT, конфликт между мужчинами разгорелся из-за взаимных подколов.

В тот вечер Александр исполнял отцовский долг, прогуливаясь с сыном по району. Компанию им составил его знакомый Никита. По словам пострадавшего мужчины, один из злоумышленников крикнул им что-то обидное. В ответ Александр и Никита ответили, после чего оппоненты тут же на них напали.

Между тем одного из подозреваемых в нападении уже доставили в отделение для допроса. На данный момент задержаны трое из четверых нападавших. При этом их личности не раскрываются.

Одного из подозреваемых доставили на допрос в участок. Видео © Telegram / SHOT

Ранее стало известно, что один из напавших ударил ещё и ребёнка по щеке. Как утверждает отец мальчика, вступивший в борьбу с группой парней, в руках у одного из отморозков был предмет, похожий на нож.