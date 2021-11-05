Раскрыты обстоятельства начала конфликта в Новой Москве
Компанию отцу с сыном в тот вечер составил приятель Никита, который также полез в драку с неизвестными. На данный момент задержаны уже трое из четверых нападавших.
Скриншот © VK / Сообщество "Мой район Новые Ватутинки" / Стёпа Шимко
История с нападением на мужчину с ребёнком и его приятеля в Новых Ватутинках продолжает обрастать новыми подробностями. Как сообщает телеграм-канал SHOT, конфликт между мужчинами разгорелся из-за взаимных подколов.
В тот вечер Александр исполнял отцовский долг, прогуливаясь с сыном по району. Компанию им составил его знакомый Никита. По словам пострадавшего мужчины, один из злоумышленников крикнул им что-то обидное. В ответ Александр и Никита ответили, после чего оппоненты тут же на них напали.
Между тем одного из подозреваемых в нападении уже доставили в отделение для допроса. На данный момент задержаны трое из четверых нападавших. При этом их личности не раскрываются.
Одного из подозреваемых доставили на допрос в участок. Видео © Telegram / SHOT
Ранее стало известно, что один из напавших ударил ещё и ребёнка по щеке. Как утверждает отец мальчика, вступивший в борьбу с группой парней, в руках у одного из отморозков был предмет, похожий на нож.
Напомним, о драке, которая произошла накануне вечером, стало известно сегодня, 5 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. На записи видно, что перепалка началась на дороге, когда отец с ребёнком шёл со своим товарищем. После того как неизвестные начали проявлять агрессию, мужчины разбежались в разные стороны. По данному факту МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, которое столичная прокуратура передала в Следственный комитет.
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