Тиктокер в одних трусах устроил пенную вечеринку с огнетушителем в центре Петербурга. Видео © Tiktok / zoobov

Некоторые жители Санкт-Петербурга в период нерабочих дней и закрытых в связи с этим торговых центров, похоже, начали сами изобретать развлекательные перформансы. Так, на Невском проспекте горожане стали свидетелями пенной вечеринки с огнетушителем и полуголым парнем.

На кадрах видно, как раздетый до трусов молодой человек выбегает на дорогу и заливает её пеной. Что именно означало это представление, остаётся только догадываться. Однако общественность выходку блогера, мягко говоря, не оценила.

"Плохо, что не изобрели прививку от глупости". "Ждём задержания на 15 суток", "На лицо обычная дурь — такое лечить надо", "Очередной болван", "Сплошная деградация", — высказались комментаторы.

Судя по аккаунту молодого человека в "Тиктоке", он любит эпатировать публику и часто снимает различные пранки над прохожими. Себя петербуржец описывает как "суетолога пятого разряда".