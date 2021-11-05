Тиктокер в одних трусах устроил пенную вечеринку с огнетушителем в центре Петербурга
Что именно означал этот перформанс, остаётся только догадываться. Однако общественность выходку, мягко говоря, не оценила. Многие обвинили "суетолога" в глупости и посоветовали лечить голову.
Скриншот видео © Tiktok / zoobov
Тиктокер в одних трусах устроил пенную вечеринку с огнетушителем в центре Петербурга. Видео © Tiktok / zoobov
Некоторые жители Санкт-Петербурга в период нерабочих дней и закрытых в связи с этим торговых центров, похоже, начали сами изобретать развлекательные перформансы. Так, на Невском проспекте горожане стали свидетелями пенной вечеринки с огнетушителем и полуголым парнем.
На кадрах видно, как раздетый до трусов молодой человек выбегает на дорогу и заливает её пеной. Что именно означало это представление, остаётся только догадываться. Однако общественность выходку блогера, мягко говоря, не оценила.
"Плохо, что не изобрели прививку от глупости". "Ждём задержания на 15 суток", "На лицо обычная дурь — такое лечить надо", "Очередной болван", "Сплошная деградация", — высказались комментаторы.
Судя по аккаунту молодого человека в "Тиктоке", он любит эпатировать публику и часто снимает различные пранки над прохожими. Себя петербуржец описывает как "суетолога пятого разряда".
Ранее Лайф сообщал, что известный тиктокер был задержан за жестокое убийство своей жены. Комик, который снимал ролики из серии Skyrim in Real Life, где пародировал поведение жителей Скайрима — мира из популярной компьютерной игры, в жизни оказался не таким уж весельчаком.
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