СМИ: Месси сообщили, что он получит "Золотой мяч"

Церемония вручения наград французского журнала France Football состоится 29 ноября в Париже.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси седьмой раз в карьере получит "Золотой мяч". Об этом передаёт португальская телевизионная и радиовещательная компания RTP.

Сообщается, что аргентинского футболиста уже уведомили, что по итогам голосования журналистов, а также тренеров и капитанов национальных сборных он стал обладателем награды. Нападающий уже дал традиционное для победителя интервью французскому журналу France Football, который является основателем приза.

В прошлом сезоне Месси завоевал Кубок Америки со сборной Аргентины. Также он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в составе "Барселоны", забив в первенстве 30 голов.