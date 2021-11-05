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Регион
Опубликовано 5 ноября 2021, 17:11

СМИ: Месси сообщили, что он получит "Золотой мяч"

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Церемония вручения наград французского журнала France Football состоится 29 ноября в Париже.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси седьмой раз в карьере получит "Золотой мяч". Об этом передаёт португальская телевизионная и радиовещательная компания RTP.

Сообщается, что аргентинского футболиста уже уведомили, что по итогам голосования журналистов, а также тренеров и капитанов национальных сборных он стал обладателем награды. Нападающий уже дал традиционное для победителя интервью французскому журналу France Football, который является основателем приза.

В прошлом сезоне Месси завоевал Кубок Америки со сборной Аргентины. Также он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в составе "Барселоны", забив в первенстве 30 голов.

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В середине августа Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. До этого форвард на протяжении 17 сезонов играл за "Барселону".

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Роман Фейгин
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