Пловец Колесников выиграл второе золото на чемпионате Европы в Казани

Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы на дистанции 100 метров на спине. Континентальное первенство на короткой воде проходит в Казани.

В финале Колесников преодолел дистанцию за 49,13 секунды. Вторым стал Роберт Андрей Глинцэ из Румынии, отставший от победителя на 18 сотых секунды. Бронзу выиграл грек Апостолос Христу, он проиграл россиянину 74 сотых.

Для Колесникова победа стала второй на нынешнем чемпионате Европы. Ранее он показал лучший результат на дистанции 50 метров на спине.