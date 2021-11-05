Пловец Колесников выиграл второе золото на чемпионате Европы в Казани
Летом на Олимпиаде в Токио он завоевал серебро на стометровке на спине и бронзу на той же дистанции вольным стилем.
Фото © ТАСС / AP Photo / Petr David Josek
Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы на дистанции 100 метров на спине. Континентальное первенство на короткой воде проходит в Казани.
В финале Колесников преодолел дистанцию за 49,13 секунды. Вторым стал Роберт Андрей Глинцэ из Румынии, отставший от победителя на 18 сотых секунды. Бронзу выиграл грек Апостолос Христу, он проиграл россиянину 74 сотых.
Для Колесникова победа стала второй на нынешнем чемпионате Европы. Ранее он показал лучший результат на дистанции 50 метров на спине.
Летом на Олимпиаде в Токио Колесников завоевал две медали. Он выиграл серебро на стометровке на спине и бронзу на той же дистанции вольным стилем.
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