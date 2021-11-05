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"Где ваши губы и нос?": Фанаты не узнали Седокову на видео 22-летней давности

Стоит отметить, что будущая звезда тогда была брюнеткой с бледной кожей. Причём сама Анна посмеялась над образом, сравнив себя с готом.

5 ноября, 15:52

Фото © Instagram / annasedokova

Фанаты не узнали Седокову в 16-летнем возрасте. Видео © Instagram / annasedokova

Экс-солистка группы "ВИА Гра" певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видеоролик 22-летней давности. На нём юная звезда пытается поступить в театральный вуз, но мечте не суждено было сбыться.

"Экзамены я провалила. Вернее, мне поставили все тройки", — рассказала певица.

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Стоит отметить, что будущая звезда тогда была брюнеткой с бледной кожей. Причём сама Анна посмеялась над образом, сравнив себя с готом. Вместе с тем певица призналась, что еле пережила провал на экзамене, но всё-таки взяла себя в руки и смогла пробиться в люди.

"Всё получится. Просто нужно немного потрудиться", — заключила она.

В свою очередь, многие подписчики обратили внимание на перемены во внешности звезды. "Не узнать", "Где ваши губы и нос?", "Сейчас один ботокс", "Такая хорошенькая, натуральная ещё здесь", — высказались комментаторы.

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А ранее Седокова шокировала подписчиков откровениями о ссорах с мужем-баскетболистом. Артистка отметила, что они сотни раз расставались, прощались, укрощали своих "дьяволов в голове".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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