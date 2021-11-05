Делегации России и США обсудили тему выбросов метана на конференции в Глазго

На 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго обсудили проблему выбросов метана в атмосферу. Об этом на пресс-брифинге заявил спецпосланник лидера Соединённых Штатов по климату Джон Керри.

Керри не уточнил, на каком уровне велось обсуждение между российской и американской делегациями. Однако отмечалось, что у него была запланирована встреча с представителем президента РФ по климату Русланом Эдельгериевым.

Спецпосланник президента США по климату во время выступления отметил, что на конференции возможно урегулирование противоречий по правилам имплементации Парижского соглашения. Кроме того, по его словам, американская сторона стремится в переговорах к тому, чтобы участники конвенции как минимум раз в пять лет брали на себя более амбициозные цели в сфере борьбы с климатическими изменениями. Керри считает безответственным, если после COP26 у сторон сохранится возможность делать это реже.

Напомним, мировая конференция по климату стартовала ещё 31 октября и продлится до 12 ноября. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов.