В Колумбии задержали россиянина, разыскиваемого за связи с ИГИЛ
С 2013 года мужчина по прозвищу Али Али входил в террористические группы в Сирии. Сейчас колумбийская сторона связалась с российской полицией для организации экстрадиции мужчины.
Кадр видео © Twitter / General Jorge Luis Vargas Valencia
В Колумбии задержали россиянина, разыскиваемого за связи с ИГИЛ. Видео © Twitter / General Jorge Luis Vargas Valencia
Правоохранители Колумбии задержали россиянина, которого Россия объявила в международный розыск за участие в деятельности террористической организации ИГИЛ*. Об этом в "Твиттере" сообщил гендиректор полиции Хорхе Варгас.
По его словам, Владимира Таранца, известного по прозвищу Али Али, поймали в международном аэропорту Эль-Дорадо в Боготе.
Варгас уточнил, что задержанный с 2013 года был членом террористических групп в Сирии и приехал в Колумбию из Турции. Он собирался отправиться в Гватемалу. Сейчас колумбийская сторона связалась с российской полицией для организации экстрадиции мужчины.
Ранее Лайф рассказывал, что в Бурятии разгромили ячейку праворадикалов, готовивших акции против органов власти. На организатора и трёх активных участников заведено уголовное дело, им грозит до десяти лет тюрьмы.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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