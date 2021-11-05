В Колумбии задержали россиянина, разыскиваемого за связи с ИГИЛ. Видео © Twitter / General Jorge Luis Vargas Valencia

Правоохранители Колумбии задержали россиянина, которого Россия объявила в международный розыск за участие в деятельности террористической организации ИГИЛ*. Об этом в "Твиттере" сообщил гендиректор полиции Хорхе Варгас.

По его словам, Владимира Таранца, известного по прозвищу Али Али, поймали в международном аэропорту Эль-Дорадо в Боготе.

Варгас уточнил, что задержанный с 2013 года был членом террористических групп в Сирии и приехал в Колумбию из Турции. Он собирался отправиться в Гватемалу. Сейчас колумбийская сторона связалась с российской полицией для организации экстрадиции мужчины.

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