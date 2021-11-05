NI: Планы России развивать сферу искусственного интеллекта пугают США

Заявления президента Владимира Путина о том, что Россия планирует активно разрабатывать оружие с использованием искусственного интеллекта (ИИ), вызывают тревогу у Пентагона. Об этом пишет Питер Сучиу в статье для National Interest.

Автор уверен, что прогресс России в области беспилотников, высокоточного оружия, а также систем координации военных действий, принятия стратегических решений и подавления коммуникации противника может сильно навредить интересам США. Он отмечает, что, согласно отчёту "Искусственный интеллект и автономия в России", сегодня более 150 военных систем находятся на различных этапах разработки.

По словам Сучиу, особую опасность для Вашингтона представляет сотрудничество Москвы и Пекина в сфере высоких технологий, которое становится всё теснее.

"Что может быть более тревожным для Соединённых Штатов, так это то, что усилия России также подкрепляются высокотехнологичным сотрудничеством с Китаем. В отчёте Китай назван "ключевым партнёром России в сфере высоких технологий в целом и искусственного интеллекта в частности", — отметил журналист.

Он добавил, что сейчас большая часть сотрудничества двух стран ограничена оборонным сектором, однако растущие связи могут распространить использование в вооружениях ИИ. И это является угрозой, к которой США и союзники должны отнестись серьёзно.