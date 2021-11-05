NI: Планы России развивать сферу искусственного интеллекта пугают США
По словам эксперта, особую опасность для Вашингтона представляет всё более тесное сотрудничество Москвы и Пекина в сфере высоких технологий.
Фото © Shutterstock
Заявления президента Владимира Путина о том, что Россия планирует активно разрабатывать оружие с использованием искусственного интеллекта (ИИ), вызывают тревогу у Пентагона. Об этом пишет Питер Сучиу в статье для National Interest.
Автор уверен, что прогресс России в области беспилотников, высокоточного оружия, а также систем координации военных действий, принятия стратегических решений и подавления коммуникации противника может сильно навредить интересам США. Он отмечает, что, согласно отчёту "Искусственный интеллект и автономия в России", сегодня более 150 военных систем находятся на различных этапах разработки.
По словам Сучиу, особую опасность для Вашингтона представляет сотрудничество Москвы и Пекина в сфере высоких технологий, которое становится всё теснее.
"Что может быть более тревожным для Соединённых Штатов, так это то, что усилия России также подкрепляются высокотехнологичным сотрудничеством с Китаем. В отчёте Китай назван "ключевым партнёром России в сфере высоких технологий в целом и искусственного интеллекта в частности", — отметил журналист.
Он добавил, что сейчас большая часть сотрудничества двух стран ограничена оборонным сектором, однако растущие связи могут распространить использование в вооружениях ИИ. И это является угрозой, к которой США и союзники должны отнестись серьёзно.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин спрогнозировал прорыв в вооружениях благодаря искусственному интеллекту. Глава государства призвал развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем.
Комментариев: 0