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Очевидцы сообщили о задержании одного из напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве

Автомобили правоохранителей простояли у дома несколько часов, а подозреваемый не хотел уходить.

5 ноября, 14:55

Кадр из видео © Телеканал "360"

Очевидцы сообщили о задержании одного из напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Видео © Телеканал "360"

Полицейские задержали одного из напавших на мужчину с ребёнком в столичном районе Новые Ватутинки. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что подозреваемый скрывался внутри здания и отказывался уходить, а автомобили правоохранителей стояли у его подъезда несколько часов. В результате вокруг собралась толпа местных жителей, которых заинтересовало происходившее. На кадрах с места событий видно, что полицейские загружают в автомобиль неизвестного.

Один из напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве ударил малыша по щеке

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Напомним, о драке, которая произошла накануне вечером, стало известно сегодня, 5 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. На записи видно, что перепалка началась на дороге, когда отец с ребёнком шёл со своим товарищем. После того как неизвестные начали проявлять агрессию, мужчины разбежались в разные стороны. По данному факту МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, которое столичная прокуратура передала в Следственный комитет.

Полиция проводит задержания в Новой Москве, где неизвестные напали на мужчину с ребёнком

Полиция проводит задержания в Новой Москве, где неизвестные напали на мужчину с ребёнком

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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