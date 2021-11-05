Тихоокеанский флот получит 12 модернизированных корветов до 2027 года
В настоящий момент они строятся на "Северной верфи" и Амурском судостроительном заводе. На вооружение встанут и новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700.
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До 2027 года надводная составляющая Тихоокеанского флота РФ пополнится 12 корветами проектов 20385 и 20380. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.
"Строительство серии этих корветов идёт на "Северной верфи" и Амурском судостроительном заводе. Корабли этого класса уже поступают в состав Тихоокеанского флота", — цитирует его Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
По словам Евменова, корветы обладают рядом уникальных характеристик, с помощью которых может "существенно подняться уровень эффективности действий надводных сил Тихоокеанского флота в составе разнородных группировок и отрядов боевых кораблей". Кроме того, отмечается, что в ближайшие годы в состав флота войдут новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 2027 году доля современного вооружения в ВМФ превысит 70%. Глава государства отметил, что примерно в эти же сроки обновится большая часть техники в войсках ПВО и ПРО.
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