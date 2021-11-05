Тихоокеанский флот получит 12 модернизированных корветов до 2027 года

До 2027 года надводная составляющая Тихоокеанского флота РФ пополнится 12 корветами проектов 20385 и 20380. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Строительство серии этих корветов идёт на "Северной верфи" и Амурском судостроительном заводе. Корабли этого класса уже поступают в состав Тихоокеанского флота", — цитирует его Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По словам Евменова, корветы обладают рядом уникальных характеристик, с помощью которых может "существенно подняться уровень эффективности действий надводных сил Тихоокеанского флота в составе разнородных группировок и отрядов боевых кораблей". Кроме того, отмечается, что в ближайшие годы в состав флота войдут новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700.