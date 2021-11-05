Футбольный агент заявил, что следующим тренером "Спартака" будет итальянец

Футбольный агент Марко Трабукки заявил, что следующим тренером московского "Спартака" будет итальянец. Об этом сообщает "Чемпионат."

"Следующим тренером "Спартака", скорее всего, будет итальянец. По моей информации, руководство "Спартака" решило повторить успешный опыт с Каррерой. Думаю, что это мудрое решение", — заявил Трабукки.

С мая 2021 года красно-белых возглавляет португальский специалист Руй Витория. В чемпионате России после 13 туров команда занимает девятое место, набрав лишь 18 очков. В Лигу чемпионов "Спартак" пробиться не смог, а в Лиге Европы идёт на последней, четвёртой позиции в группе.