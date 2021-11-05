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Бывший футболист ЦСКА Влашич потерял сознание на тренировке "Вест Хэма"

В составе армейского клуба он провёл 108 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 28 результативных передач.

5 ноября, 14:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTnKbtvqZ8p/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">niksivlasic_</a></p>

Фото © Instagram / niksivlasic_

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Никола Влашич на тренировке перед матчем Лиги Европы против бельгийского "Генка" получил сильный удар локтем по голове и потерял сознание. Об этом сообщает Nogometne Vijesti.

При этом футболист быстро пришёл в себя и самостоятельно поднялся с газона. Хорват просил тренеров "Вест Хэма" выпустить его на поле во встрече с "Генком", но врачи запретили ему играть.

Отмечается, что потеря сознания на тренировке не помешает Влашичу сыграть за национальную сборную в заключительных матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 11 ноября хорваты сыграют на выезде с Мальтой, а 14-го числа дома примут команду России.

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Влашич перешёл в "Вест Хэм" из ЦСКА в конце августа. Соглашение 24-летнего полузащитника с лондонским клубом рассчитано на пять лет.

Хавбек играл за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейского клуба он провёл 108 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 28 результативных передач.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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