Бывший футболист ЦСКА Влашич потерял сознание на тренировке "Вест Хэма"

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Никола Влашич на тренировке перед матчем Лиги Европы против бельгийского "Генка" получил сильный удар локтем по голове и потерял сознание. Об этом сообщает Nogometne Vijesti.

При этом футболист быстро пришёл в себя и самостоятельно поднялся с газона. Хорват просил тренеров "Вест Хэма" выпустить его на поле во встрече с "Генком", но врачи запретили ему играть.

Отмечается, что потеря сознания на тренировке не помешает Влашичу сыграть за национальную сборную в заключительных матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 11 ноября хорваты сыграют на выезде с Мальтой, а 14-го числа дома примут команду России.

Влашич перешёл в "Вест Хэм" из ЦСКА в конце августа. Соглашение 24-летнего полузащитника с лондонским клубом рассчитано на пять лет.