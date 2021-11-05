"Авангард" второй раз в сезоне победил "Салават Юлаев" в КХЛ

Омский "Авангард" на выезде обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе "Авангарда" дубль оформил финский защитник Оливер Каски. По разу отличились его партнёры по команде Владимир Брюквин и Павел Дедунов. У хозяев шайбы забросили Александр Кадейкин и Данил Алалыкин.

Для омского клуба победа над "Салаватом Юлаевым" стала второй в сезоне. В конце октября сибиряки одолели соперника на своей площадке со счётом 2:1.

"Авангард" набрал 29 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Салават Юлаев" с 38 баллами остался на третьей позиции.