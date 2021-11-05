"Авангард" второй раз в сезоне победил "Салават Юлаев" в КХЛ
Дубль оформил финский защитник омского клуба Оливер Каски.
Фото © ХК "Авангард"
Омский "Авангард" на выезде обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе "Авангарда" дубль оформил финский защитник Оливер Каски. По разу отличились его партнёры по команде Владимир Брюквин и Павел Дедунов. У хозяев шайбы забросили Александр Кадейкин и Данил Алалыкин.
Для омского клуба победа над "Салаватом Юлаевым" стала второй в сезоне. В конце октября сибиряки одолели соперника на своей площадке со счётом 2:1.
"Авангард" набрал 29 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Салават Юлаев" с 38 баллами остался на третьей позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" — "Авангард" — 2:4
Шайбы: Каски 11' (0:1), Кадейкин 24' (1:1), Алалыкин 31' (2:1), Каски 33' (2:2), Брюквин 44' (2:3), Дедунов 60' (2:4)
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