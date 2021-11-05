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"Авангард" второй раз в сезоне победил "Салават Юлаев" в КХЛ

Дубль оформил финский защитник омского клуба Оливер Каски.

5 ноября, 14:01
<p>Фото © ХК "Авангард"</p>

Фото © ХК "Авангард"

Омский "Авангард" на выезде обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе "Авангарда" дубль оформил финский защитник Оливер Каски. По разу отличились его партнёры по команде Владимир Брюквин и Павел Дедунов. У хозяев шайбы забросили Александр Кадейкин и Данил Алалыкин.

Для омского клуба победа над "Салаватом Юлаевым" стала второй в сезоне. В конце октября сибиряки одолели соперника на своей площадке со счётом 2:1.

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"Авангард" набрал 29 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Салават Юлаев" с 38 баллами остался на третьей позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" — "Авангард" — 2:4

Шайбы: Каски 11' (0:1), Кадейкин 24' (1:1), Алалыкин 31' (2:1), Каски 33' (2:2), Брюквин 44' (2:3), Дедунов 60' (2:4)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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