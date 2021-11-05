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Гендиректора словацкого хоккейного клуба "Братислава" нашли мёртвым

Ранее на этой неделе от сердечной недостаточности умер нападающий команды Борис Садецки.

5 ноября, 13:48
<p>Фото © ХК "Слован"</p>

Фото © ХК "Слован"

Генеральный директор словацкого хоккейного клуба "Братислава" Душан Пашек- младший умер в возрасте 36 лет. Об этом сообщается в Facebook команды.

По информации словацкого портала Sportnet, Пашек-младший покончил жизнь самоубийством. Его тело было найдено в одном из районов Братиславы.

"Это огромная потеря для словацкого спорта и для всех, кто знал Душана. У него была вся жизнь впереди и большие планы помочь словацкому хоккею. Он был моим лучшим другом, его смерть стала для меня большим ударом. Хочу выразить соболезнования его семье", — заявил президент "Братиславы" Иво Журкович.

Умер рекордсмен российского хоккея Александр Орлов

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Отец Пашека-младшего был серебряным призёром Олимпиады 1984 года в составе сборной Чехословакии. В 1998 году Пашек-старший умер на 38-м году жизни. По официальной версии причиной его смерти стало самоубийство.

Ранее на этой неделе от сердечной недостаточности умер 24-летний нападающий "Братиславы" Борис Садецки. В конце октября в одном из матчей он упал на лёд без сознания и был доставлен в больницу. На счету форварда 52 игры в КХЛ за братиславский "Слован".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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