Гендиректора словацкого хоккейного клуба "Братислава" нашли мёртвым

Генеральный директор словацкого хоккейного клуба "Братислава" Душан Пашек- младший умер в возрасте 36 лет. Об этом сообщается в Facebook команды.

По информации словацкого портала Sportnet, Пашек-младший покончил жизнь самоубийством. Его тело было найдено в одном из районов Братиславы.

"Это огромная потеря для словацкого спорта и для всех, кто знал Душана. У него была вся жизнь впереди и большие планы помочь словацкому хоккею. Он был моим лучшим другом, его смерть стала для меня большим ударом. Хочу выразить соболезнования его семье", — заявил президент "Братиславы" Иво Журкович.

Отец Пашека-младшего был серебряным призёром Олимпиады 1984 года в составе сборной Чехословакии. В 1998 году Пашек-старший умер на 38-м году жизни. По официальной версии причиной его смерти стало самоубийство.