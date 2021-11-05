Капитан Америка Крис Эванс выбран самым сексуальным мужчиной года

Американский актёр Крис Эванс стал обладателем титула "Самый сексуальный мужчина года" по версии журнала People. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Официально журнал ещё не назвал победителей, однако утверждается, что Эванс появится на обложке издания на следующей неделе. При этом актёр также забрал титул самого сексуального представителя в киновселенной Marvel.