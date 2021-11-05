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Капитан Америка Крис Эванс выбран самым сексуальным мужчиной года

Изначально он должен был завоевать титул ещё в прошлом году, но тогда всё испортил, случайно загрузив интимное фото в соцсети.

5 ноября, 14:37
<p>Крис Эванс. Фото © Matt Winkelmeyer / Getty Images</p>

Крис Эванс. Фото © Matt Winkelmeyer / Getty Images

Американский актёр Крис Эванс стал обладателем титула "Самый сексуальный мужчина года" по версии журнала People. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Официально журнал ещё не назвал победителей, однако утверждается, что Эванс появится на обложке издания на следующей неделе. При этом актёр также забрал титул самого сексуального представителя в киновселенной Marvel.

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Изначально планировалось, что известный публике по роли Капитана Америки актёр получит титул в 2020-м, однако тогда он случайно опубликовал своё интимное фото и организаторы решили выбрать Майкла Б. Джордана из фильма "Чёрная Пантера".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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