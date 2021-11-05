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Ролик с католическим священником признан экстремистским в Белоруссии

Запись, снятая в июле, была размещена на канале "Настоящая Беларусь!" на видеохостинге YouTube. Ранее за публикацию в Facebook служитель церкви получил 10 суток ареста.

5 ноября, 14:26

Фото © Pexels

Белорусский суд счёл видеоролик с участием католического священника Вячеслава Борока экстремистским материалом. Об этом Генеральная прокуратура республики заявила в своём телеграм-канале.

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"По заявлению Прокуратуры Россонского района видеоролик с наименованием "Молитва за Беларусь с Вячеславом Барком. 17.07.2021", размещённый на канале "Настоящая Беларусь!" в видеохостинге YouTube, признан экстремистским материалом", — говорится в релизе.

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Уточняется, что священник зимой прошлого года уже отбывал наказание за публикацию в соцсетях. В декабре 2020-го он был арестован на 10 суток за пост в "Фейсбуке", который расценили как пропаганду или публичную демонстрацию нацистской символики.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине епископ избил женщину и пригрозил сдать её с мужем СБУ из-за русского языка. Изначально священнослужителю не понравился громкий лай собаки соседки, затем в ход пошли другие аргументы.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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