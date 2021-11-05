Ролик с католическим священником признан экстремистским в Белоруссии

Белорусский суд счёл видеоролик с участием католического священника Вячеслава Борока экстремистским материалом. Об этом Генеральная прокуратура республики заявила в своём телеграм-канале.

"По заявлению Прокуратуры Россонского района видеоролик с наименованием "Молитва за Беларусь с Вячеславом Барком. 17.07.2021", размещённый на канале "Настоящая Беларусь!" в видеохостинге YouTube, признан экстремистским материалом", — говорится в релизе.

Уточняется, что священник зимой прошлого года уже отбывал наказание за публикацию в соцсетях. В декабре 2020-го он был арестован на 10 суток за пост в "Фейсбуке", который расценили как пропаганду или публичную демонстрацию нацистской символики.