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Pfizer разработала таблетки от ковида, снижающие риск летального исхода

В исследованиях приняли участие более 1200 пациентов с коронавирусом из групп высокого риска, и никто из прошедших курс лечения не умер.

5 ноября, 14:22
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Фармацевтическая компания Pfizer разработала новый препарат от коронавируса. Лекарство в капсулах способно на 89% снизить риск госпитализации и смерти после заражения ковидом, сообщают в компании.

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В исследованиях приняли участие более 1200 пациентов с коронавирусом из групп высокого риска. Как отмечается, никто из прошедших курс лечения не скончался. При этом среди испытуемых, которые получали плацебо, было 10 летальных исходов.

В компании также заявили, что препарат оказался безопасным и хорошо переносимым на раннем этапе исследований. Как заявил генеральный директор Pfizer, в случае одобрения лекарство поможет избежать девяти из десяти госпитализаций при коронавирусе.

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Отмечается, что в связи с этим взлетели и акции фармакологической компании. По данным TradingView, 5 ноября в 13:53 по московскому времени цена на максимуме составила $49,6 за бумагу.

Ранее Лайф сообщал, что в США официально одобрили применение вакцины от ковида Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Детская доза препарата будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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