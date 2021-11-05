Pfizer разработала таблетки от ковида, снижающие риск летального исхода

Фармацевтическая компания Pfizer разработала новый препарат от коронавируса. Лекарство в капсулах способно на 89% снизить риск госпитализации и смерти после заражения ковидом, сообщают в компании.

В исследованиях приняли участие более 1200 пациентов с коронавирусом из групп высокого риска. Как отмечается, никто из прошедших курс лечения не скончался. При этом среди испытуемых, которые получали плацебо, было 10 летальных исходов.

В компании также заявили, что препарат оказался безопасным и хорошо переносимым на раннем этапе исследований. Как заявил генеральный директор Pfizer, в случае одобрения лекарство поможет избежать девяти из десяти госпитализаций при коронавирусе.

Отмечается, что в связи с этим взлетели и акции фармакологической компании. По данным TradingView, 5 ноября в 13:53 по московскому времени цена на максимуме составила $49,6 за бумагу.