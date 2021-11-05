Чувашия выйдет из нерабочих дней с новыми ограничениями
За последнюю неделю в республике увеличился процент свободных ковидных коек, сейчас показатель составляет 21,9%.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В Чувашии не будут продлены нерабочие дни. Вместе с тем с 8 ноября вводятся ограничения на посещение непродовольственных магазинов для невакцинированных от коронавируса жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики в пятницу, 5 ноября.
"В целом по республике возобновляется работа непродовольственных торговых объектов, обучение в школах, а вход в административные здания органов государственной власти и органов местного самоуправления будет разрешён при предъявлении одного из документов, подтверждающих отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией", — говорится в релизе.
Дополнительные ограничения с 8 ноября затронут непродовольственные магазины, гостиницы, базы отдыха и санатории. При посещении этих объектов местные жители должны будут предъявить сертификаты о вакцинации от ковида или актуальные отрицательные ПЦР-тесты, или же справки о перенесённом в течение последних шести месяцев ковиде.
"Предоставление гражданами вышеуказанных документов требуется при бронировании и заселении в гостиницы, на базы отдыха и туристические базы, в пансионаты, санаторно-курортные организации (санатории)", — отметила пресс-служба.
Ограничения не коснутся имеющих отдельный уличный вход продуктовых, аптек, магазинов зоотоваров, салонов связи и оптики. При посещении этих объектов не потребуется предъявление документов.
Также сообщается, что за период нерабочих дней ситуация с коронавирусной инфекцией в Чувашии стабилизировалась. Так, число свободных ковидных коек увеличилось до 781.
Ранее Лайф сообщал, что система QR-кодов будет действовать в Чувашии до Нового года. Жители региона без них не смогут попасть в кафе, рестораны, кинотеатры, спа-салоны, фитнес-центры, бани и бассейны.
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