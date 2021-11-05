Чувашия выйдет из нерабочих дней с новыми ограничениями

В Чувашии не будут продлены нерабочие дни. Вместе с тем с 8 ноября вводятся ограничения на посещение непродовольственных магазинов для невакцинированных от коронавируса жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики в пятницу, 5 ноября.

"В целом по республике возобновляется работа непродовольственных торговых объектов, обучение в школах, а вход в административные здания органов государственной власти и органов местного самоуправления будет разрешён при предъявлении одного из документов, подтверждающих отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией", — говорится в релизе.

Дополнительные ограничения с 8 ноября затронут непродовольственные магазины, гостиницы, базы отдыха и санатории. При посещении этих объектов местные жители должны будут предъявить сертификаты о вакцинации от ковида или актуальные отрицательные ПЦР-тесты, или же справки о перенесённом в течение последних шести месяцев ковиде.

"Предоставление гражданами вышеуказанных документов требуется при бронировании и заселении в гостиницы, на базы отдыха и туристические базы, в пансионаты, санаторно-курортные организации (санатории)", — отметила пресс-служба.

Ограничения не коснутся имеющих отдельный уличный вход продуктовых, аптек, магазинов зоотоваров, салонов связи и оптики. При посещении этих объектов не потребуется предъявление документов.

Также сообщается, что за период нерабочих дней ситуация с коронавирусной инфекцией в Чувашии стабилизировалась. Так, число свободных ковидных коек увеличилось до 781.