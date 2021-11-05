В Екатеринбурге продавщица избила покупательницу за отсутствие QR-кода

В Екатеринбурге продавщица "Мегамарта" избила покупательницу за отсутствие QR-кода. Видео © Telegram / УРАЛLIVE

В одном из супермаркетов Екатеринбурга кассир избила покупательницу за отсутствие QR-кода. Пострадавшая пыталась решить конфликт с магазином мирным путём, но в итоге всё-таки обратилась в полицию.

Как сообщает Ura.ru, инцидент произошёл в супермаркете "Мегамарт" на улице Луначарского. Дочка потерпевшей рассказала, что её мать хотела купить хлеб, но кассир потребовала у неё QR-код. Стоит отметить, что для продовольственных магазинов он в принципе не нужен. После этого посетительница начала снимать на видео продавщицу, из-за чего случился конфликт. В итоге сотрудница магазина ударила клиентку по лицу.

"Изначально мы не хотели писать заявление в полицию. Я хотела переговорить с администрацией магазина, но ко мне никто не вышел. Своим отношением они подтолкнули нас написать в полицию, что мы и сделали", — отметила Ирина.

В распоряжении телеграм-канала "УРАЛLIVE" оказалась запись беседы кассира с правоохранителями после инцидента. На кадрах женщина рассказала, что посетительница начала снимать её на камеру и заявила, что её обязаны обслужить.

"Я отошла. Меня не надо снимать, повторяю. А она стоит, ждёт меня", — пояснила сотрудница магазина.

Как отмечает РИА "Новости", по факту инцидента полицейские проводят проверку. Сейчас оперативники опрашивают участниц конфликта и выясняют, как всё произошло на самом деле.