В Екатеринбурге продавщица избила покупательницу за отсутствие QR-кода
Конфликт разгорелся после того, как посетительница начала снимать происходящее на мобильный, хотя сотрудница магазина просила этого не делать. Полицейские проводят проверку.
Скриншот © Telegram / УРАЛLIVE
В Екатеринбурге продавщица "Мегамарта" избила покупательницу за отсутствие QR-кода. Видео © Telegram / УРАЛLIVE
В одном из супермаркетов Екатеринбурга кассир избила покупательницу за отсутствие QR-кода. Пострадавшая пыталась решить конфликт с магазином мирным путём, но в итоге всё-таки обратилась в полицию.
Как сообщает Ura.ru, инцидент произошёл в супермаркете "Мегамарт" на улице Луначарского. Дочка потерпевшей рассказала, что её мать хотела купить хлеб, но кассир потребовала у неё QR-код. Стоит отметить, что для продовольственных магазинов он в принципе не нужен. После этого посетительница начала снимать на видео продавщицу, из-за чего случился конфликт. В итоге сотрудница магазина ударила клиентку по лицу.
"Изначально мы не хотели писать заявление в полицию. Я хотела переговорить с администрацией магазина, но ко мне никто не вышел. Своим отношением они подтолкнули нас написать в полицию, что мы и сделали", — отметила Ирина.
В распоряжении телеграм-канала "УРАЛLIVE" оказалась запись беседы кассира с правоохранителями после инцидента. На кадрах женщина рассказала, что посетительница начала снимать её на камеру и заявила, что её обязаны обслужить.
"Я отошла. Меня не надо снимать, повторяю. А она стоит, ждёт меня", — пояснила сотрудница магазина.
Как отмечает РИА "Новости", по факту инцидента полицейские проводят проверку. Сейчас оперативники опрашивают участниц конфликта и выясняют, как всё произошло на самом деле.
Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковных Химках ссора двух курьеров Ozon в рабочем чате закончилась убийством. Оперативники задержали 42-летнего злоумышленника на месте происшествия. Выяснилось, что он был ранее судим за грабёж.
Комментариев: 0