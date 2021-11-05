Адвокат Януковича назвал очередным фейком обвинения экс-президента в создании ОПГ
Такие подозрения странно видеть после нескольких лет расследования якобы причастности экс-главы Украины к гибели людей на Майдане, уточнил он.
Виктор Янукович. Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что Госбюро расследований не сообщало его клиенту ни о каких новых подозрениях, в том числе относительно руководства организованной преступной группой. Он назвал появившуюся информацию фейком правоохранителей.
"Распространённая Государственным бюро расследований информация о якобы сообщении сегодня, 5 ноября 2021 года, Виктору Януковичу подозрения как руководителю организованной преступной группы — очередной фейк со стороны правоохранительных органов", — приводит слова Сердюка РИА "Новости".
Собеседник агентства заметил, что никаких документов не вручалось ни самому Януковичу, ни его представителям. Адвокат напомнил, что правоохранители с февраля 2014 года дезинформируют общество о якобы причастности экс-президента к гибели людей во время Майдана и на этом фоне странно слышать о каких-то подозрениях после почти восьми лет расследования.
Напомним, в январе 2019 года суд Киева признал Януковича виновным в госизмене, а в начале мая 2020 года заочно арестовал экс-президента по делу об узурпации власти. Затем, в январе 2021 года, Януковичу предъявили обвинение в госизмене из-за подписанных в 2010 году с РФ харьковских соглашений. По версии следствия, документы нанесли вред суверенитету и неприкосновенности Незалежной.
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