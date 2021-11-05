Адвокат Януковича назвал очередным фейком обвинения экс-президента в создании ОПГ

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что Госбюро расследований не сообщало его клиенту ни о каких новых подозрениях, в том числе относительно руководства организованной преступной группой. Он назвал появившуюся информацию фейком правоохранителей.

Собеседник агентства заметил, что никаких документов не вручалось ни самому Януковичу, ни его представителям. Адвокат напомнил, что правоохранители с февраля 2014 года дезинформируют общество о якобы причастности экс-президента к гибели людей во время Майдана и на этом фоне странно слышать о каких-то подозрениях после почти восьми лет расследования.