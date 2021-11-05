В центре Москвы электросамокатчик сбил пенсионерку
Пожилую женщину госпитализировали с переломом плеча и черепно-мозговой травмой. Виновника случившегося разыскивают.
Скриншот © Пресс-служба Росгвардии
В центре Москвы электросамокатчик сбил пенсионерку. Видео © Пресс-служба Росгвардии
В центре Москвы на Манежной площади неизвестный на электросамокате сбил 77-летнюю женщину, в результате чего она получила травмы. Виновник аварии скрылся с места происшествия, а помощь пенсионерке оказали сотрудники столичного ОМОНа, ставшие очевидцами произошедшего.
Фото © Пресс-служба Росгвардии
Уточняется, что инцидент произошёл недалеко от памятника маршалу Жукову и попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, что женщина передвигается очень медленно, в то время как электросамокатчик летит на скорости. В определённый момент он сбивает пенсионерку, однако не спешит ей помочь или поинтересоваться о самочувствии.
Пожилую женщину госпитализировали с переломом плеча и черепно-мозговой травмой. А виновника случившегося разыскивает полиция.
Ранее в МВД подсчитали, насколько чаще стали случаться ДТП с электросамокатами. В результате таких происшествий за девять месяцев с начала года десять человек погибли, ещё более 400 получили различные травмы.
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