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В центре Москвы электросамокатчик сбил пенсионерку

Пожилую женщину госпитализировали с переломом плеча и черепно-мозговой травмой. Виновника случившегося разыскивают.

5 ноября, 13:37

Скриншот © Пресс-служба Росгвардии

В центре Москвы электросамокатчик сбил пенсионерку. Видео © Пресс-служба Росгвардии

В центре Москвы на Манежной площади неизвестный на электросамокате сбил 77-летнюю женщину, в результате чего она получила травмы. Виновник аварии скрылся с места происшествия, а помощь пенсионерке оказали сотрудники столичного ОМОНа, ставшие очевидцами произошедшего.

Фото © Пресс-служба Росгвардии

Фото © Пресс-служба Росгвардии

Уточняется, что инцидент произошёл недалеко от памятника маршалу Жукову и попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, что женщина передвигается очень медленно, в то время как электросамокатчик летит на скорости. В определённый момент он сбивает пенсионерку, однако не спешит ей помочь или поинтересоваться о самочувствии.

Автоэксперт перечислил меры, которые помогут снизить число ДТП с электросамокатами

Автоэксперт перечислил меры, которые помогут снизить число ДТП с электросамокатами

Пожилую женщину госпитализировали с переломом плеча и черепно-мозговой травмой. А виновника случившегося разыскивает полиция.

Ранее в МВД подсчитали, насколько чаще стали случаться ДТП с электросамокатами. В результате таких происшествий за девять месяцев с начала года десять человек погибли, ещё более 400 получили различные травмы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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