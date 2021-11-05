В центре Москвы электросамокатчик сбил пенсионерку. Видео © Пресс-служба Росгвардии

В центре Москвы на Манежной площади неизвестный на электросамокате сбил 77-летнюю женщину, в результате чего она получила травмы. Виновник аварии скрылся с места происшествия, а помощь пенсионерке оказали сотрудники столичного ОМОНа, ставшие очевидцами произошедшего.

Фото © Пресс-служба Росгвардии

Уточняется, что инцидент произошёл недалеко от памятника маршалу Жукову и попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, что женщина передвигается очень медленно, в то время как электросамокатчик летит на скорости. В определённый момент он сбивает пенсионерку, однако не спешит ей помочь или поинтересоваться о самочувствии.

Пожилую женщину госпитализировали с переломом плеча и черепно-мозговой травмой. А виновника случившегося разыскивает полиция.