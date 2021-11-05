Эксперт Минздрава заверил, что жителей Облучья обеспечат медпомощью
Комментируя увольнение сотрудников скорой, Багненко отметил, что медики работают в постоянном контакте с больными ковидом, а значит, им обязательно нужно вакцинироваться.
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Население города Облучье в ЕАО, где сотрудники скорой написали заявления на увольнение, будет обеспечено необходимой медицинской помощью. Восполнить недостающие бригады удастся с помощью перераспределения действующих работников и привлечения дополнительных сотрудников. Об этом заявил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко.
"Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными CoViD-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы", — сказал Багненко.
В регион уже направлен представитель Багненко для разрешения сложившейся ситуации "в прямом диалоге с участниками". Отмечается, что нужно услышать каждого и наметить правильный, обоснованный план действий.
Эксперты неоднократно подчёркивали, что только вакцинация населения стабилизирует систему здравоохранения и поможет врачам, испытывающим в период эпидемии колоссальные нагрузки.
Ранее вирусологи объяснили, чем отличаются иммунитеты привитых и переболевших коронавирусом. Крайне важно и то, каким препаратом вакцинировался человек, отметил профессор Аграновский. Самым эффективным на сегодняшний день, по его утверждению, является "Спутник V".
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