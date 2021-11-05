Эксперт Минздрава заверил, что жителей Облучья обеспечат медпомощью

Население города Облучье в ЕАО, где сотрудники скорой написали заявления на увольнение, будет обеспечено необходимой медицинской помощью. Восполнить недостающие бригады удастся с помощью перераспределения действующих работников и привлечения дополнительных сотрудников. Об этом заявил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко.

"Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными CoViD-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы", — сказал Багненко.

В регион уже направлен представитель Багненко для разрешения сложившейся ситуации "в прямом диалоге с участниками". Отмечается, что нужно услышать каждого и наметить правильный, обоснованный план действий.

Эксперты неоднократно подчёркивали, что только вакцинация населения стабилизирует систему здравоохранения и поможет врачам, испытывающим в период эпидемии колоссальные нагрузки.