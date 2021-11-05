Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об олигархах, согласно которому ликвидируется влияние богатейших людей страны на политику.

"Демократия — это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками", — написал украинский лидер на своей странице в "Твиттере".

Зеленский подчеркнул, что теперь все экономические игроки будут равны и не смогут покупать для себя политические привилегии. Вместе с тем он пообещал, что "сломать закон" не позволит.