Зеленский подписал скандальный закон об олигархах
Украинский лидер подчеркнул, что документ коренным образом меняет отношения между бизнесом и политиками. Теперь, по его словам, все экономические игроки будут равны.
Фото © Twitter / Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об олигархах, согласно которому ликвидируется влияние богатейших людей страны на политику.
"Демократия — это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками", — написал украинский лидер на своей странице в "Твиттере".
Зеленский подчеркнул, что теперь все экономические игроки будут равны и не смогут покупать для себя политические привилегии. Вместе с тем он пообещал, что "сломать закон" не позволит.
Напомним, Рада приняла предложенный Зеленским закон об олигархах в конце сентября. Решать, кто является неприлично богатым, будет СНБО Незалежной. На Украине появится реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес.
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