НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский подписал скандальный закон об олигархах

Украинский лидер подчеркнул, что документ коренным образом меняет отношения между бизнесом и политиками. Теперь, по его словам, все экономические игроки будут равны.

5 ноября, 14:13
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1456617084662779915" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Фото © Twitter / Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об олигархах, согласно которому ликвидируется влияние богатейших людей страны на политику.

"Демократия — это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками", — написал украинский лидер на своей странице в "Твиттере".

Не поддержавшую закон об олигархах депутата исключили из "Слуги народа"

Не поддержавшую закон об олигархах депутата исключили из "Слуги народа"

Зеленский подчеркнул, что теперь все экономические игроки будут равны и не смогут покупать для себя политические привилегии. Вместе с тем он пообещал, что "сломать закон" не позволит.

Напомним, Рада приняла предложенный Зеленским закон об олигархах в конце сентября. Решать, кто является неприлично богатым, будет СНБО Незалежной. На Украине появится реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1