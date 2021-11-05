"Возьмите их": Премьер Венгрии обвинил нелегалов в распространении коронавируса
В связи с этим Виктор Орбан предложил забрать всех мигрантов западным странам, которые в них нуждаются. Для этого, по его мнению, ЕС необходимо открыть коридоры для беженцев.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нелегальные мигранты способствуют распространению коронавирусной инфекции в мире. При этом политик не привёл никаких доказательств своим словам.
Как сообщает портал 24.hu, по мнению Орбана, именно беженцы привезли разные штаммы коронавируса в Венгрию. В связи с этим он предложил забрать всех мигрантов западным странам, которые в них нуждаются. Для этого, как указал политик, ЕС необходимо открыть коридоры для потока нелегалов.
"Если они (Мигранты. — Прим. Лайфа) вам нужны, возьмите их", — сказал глава кабмина в интервью на местной радиостанции.
Ранее сообщалось, что в США нелегальная миграция достигла рекорда. Согласно статистике погранслужбы, с приходом к власти Джо Байдена число мигрантов возросло почти в четыре раза по сравнению с правлением Дональда Трампа.
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