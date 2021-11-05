Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нелегальные мигранты способствуют распространению коронавирусной инфекции в мире. При этом политик не привёл никаких доказательств своим словам.

Как сообщает портал 24.hu, по мнению Орбана, именно беженцы привезли разные штаммы коронавируса в Венгрию. В связи с этим он предложил забрать всех мигрантов западным странам, которые в них нуждаются. Для этого, как указал политик, ЕС необходимо открыть коридоры для потока нелегалов.

"Если они (Мигранты. — Прим. Лайфа) вам нужны, возьмите их", — сказал глава кабмина в интервью на местной радиостанции.