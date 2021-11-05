Начальник Депздрава ЕАО: Без медпомощи не останется ни один пациент

Система здравоохранения России в целом и каждого региона в частности уже более полутора лет борется с коронавирусом. Так, все силы медиков Еврейской автономной области брошены на стабилизацию состояния и недопущение заражений среди населения. Сейчас страна переживает очередную волну, и, конечно, сотрудники медучреждений устают. Об этом заявил начальник Департамента здравоохранения Еврейской автономной области Андрей Лебедев, комментируя увольнение сотрудников скорой помощи в Облученском районе.

"Конечно, у медицинского персонала присутствуют элементы усталости — все мы люди, никуда от этого не деться — и, может быть, отчасти профессионального выгорания. Но у нас есть всё необходимое, чтобы победить этот вирус. У нас есть средство для профилактики новой коронавирусной инфекции — вакцины", — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что уже доказана эффективность прививок в снижении распространяемости заболевания, риска осложнений и риска смерти. Однако также очень важно достичь коллективного иммунитета, чтобы уменьшить нагрузку на всю систему здравоохранения — врачей, средний и младший медицинский персонал.

Лебедев отметил, что в регионе достаточно койко-мест, лекарственных препаратов, а также средств индивидуальной защиты для медработников. Глава Депздрава области подчеркнул, что 25 тысяч жителей территорий, которые обслуживает скорая помощь, расположенная в Облученском районе, не останутся без медицинской помощи.

"Медицинским работникам сейчас очень важна помощь со стороны населения, и помощь эта заключается в том, чтобы каждый житель региона сделал правильный выбор в отношении своего здоровья и сделал прививку", — заключил Лебедев.