Избившему демонстранта экс-советнику Макрона вынесли приговор

В Париже суд приговорил бывшего советника президента Франции Эмманюэля Макрона к трём годам лишения свободы, из которых два условно. Как сообщает телеканал BFM, в общей сложности Александру Беналлю было предъявлено 12 обвинений, включая насильственные действия против участника первомайской демонстрации, а также незаконное использование дипломатических паспортов.

Кроме того, экс-помощника Макрона приговорили к штрафу в 500 евро и временному запрету на ношение оружия. Вместе с тем 30-летнему Беналлю запретили занимать государственные должности в течение пяти лет.

О том, что Беналль помещён под стражу, стало известно в июле 2018 года после появившегося в соцсетях видео, на котором заметно, как помощник Макрона в ходе демонстрации сначала грубо оттаскивает девушку, после чего наносит несколько ударов юноше и быстро удаляется. При этом Беналль надел маску и каску стража правопорядка, хотя он не являлся сотрудником полиции.