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Украина завтра возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии

Уточняется, что поставки будут идти в Незалежную без перерывов, увеличений или уменьшений мощности с 00:00 до 23:00 по московскому времени.

5 ноября, 14:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Импорт Украиной электроэнергии из Белоруссии возобновится с 6 ноября, мощность поставок будет составлять 5 МВт в течение дня. Об этом сообщается на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Уточняется, что график будет ровным — поставки будут вестись без перерывов, увеличений или уменьшений мощности с 00:00 до 23:00 по московскому времени в предстоящую субботу.

Украина запросила у Белоруссии срочную помощь по поставкам электроэнергии

Украина запросила у Белоруссии срочную помощь по поставкам электроэнергии

Ранее Лайф писал, что в Раде назвали Россию убийцей украинской энергетики. Из-за провала в вопросе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий ситуация с электричеством в Незалежной является катастрофической. А до этого Украина на месяц продлевала запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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