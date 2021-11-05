Украина завтра возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии
Уточняется, что поставки будут идти в Незалежную без перерывов, увеличений или уменьшений мощности с 00:00 до 23:00 по московскому времени.
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Импорт Украиной электроэнергии из Белоруссии возобновится с 6 ноября, мощность поставок будет составлять 5 МВт в течение дня. Об этом сообщается на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Уточняется, что график будет ровным — поставки будут вестись без перерывов, увеличений или уменьшений мощности с 00:00 до 23:00 по московскому времени в предстоящую субботу.
Ранее Лайф писал, что в Раде назвали Россию убийцей украинской энергетики. Из-за провала в вопросе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий ситуация с электричеством в Незалежной является катастрофической. А до этого Украина на месяц продлевала запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
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