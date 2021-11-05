Ещё три российских региона не стали продлевать нерабочие дни
Однако в этих субъектах с 8 ноября продолжат действовать ограничения, введённые ранее из-за коронавируса. В частности, речь идёт о системе QR-кодов.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Власти Алтайского края решили не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте субъекта.
"Решение принято в пятницу, 5 ноября, на заседании регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции CoViD-19. Введённый по указу президента страны период нерабочих дней завершится в воскресенье, с 8 ноября начнётся полноценная рабочая неделя, а в школах возобновится учебный процесс", — говорится в релизе.
При этом в регионе планируют расширить список организаций, посетить которые можно только по QR-коду. Сейчас данные изменения обсуждаются.
Кроме того, продлевать нерабочие дни не будут и в Ненецком автономном округе, сообщают в пресс-службе администрации региона. Так, с 8 ноября "организации всех сфер жизнедеятельности" НАО будут работать в обычном режиме, соблюдая действующие в субъекте ограничения. В частности, речь идёт о масочном режиме и системе QR-кодов для посещения общественных мест и мероприятий. Также отмечается, что власти предусмотрят меры поддержки для тех организаций, которые функционируют в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии.
Нерабочие дни не стали продлевать и власти Дагестана. С понедельника жители республики должны будут "войти в обычный трудовой режим", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Отмечается, что с 28 октября в Дагестане действует система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, театров, торговых центров и других общественных мест. Отмечается, что после введения ограничительных мер в республике темпы вакцинации от коронавируса значительно ускорились.
Ранее врачи рассказали, при каких условиях может быть введён новогодний локдаун. В Роспотребнадзоре ранее отмечали, что это будет зависеть и от того, как пройдут нынешние нерабочие дни.
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