Ещё три российских региона не стали продлевать нерабочие дни

Власти Алтайского края решили не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте субъекта.

"Решение принято в пятницу, 5 ноября, на заседании регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции CoViD-19. Введённый по указу президента страны период нерабочих дней завершится в воскресенье, с 8 ноября начнётся полноценная рабочая неделя, а в школах возобновится учебный процесс", — говорится в релизе.

При этом в регионе планируют расширить список организаций, посетить которые можно только по QR-коду. Сейчас данные изменения обсуждаются.

Кроме того, продлевать нерабочие дни не будут и в Ненецком автономном округе, сообщают в пресс-службе администрации региона. Так, с 8 ноября "организации всех сфер жизнедеятельности" НАО будут работать в обычном режиме, соблюдая действующие в субъекте ограничения. В частности, речь идёт о масочном режиме и системе QR-кодов для посещения общественных мест и мероприятий. Также отмечается, что власти предусмотрят меры поддержки для тех организаций, которые функционируют в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии.

Нерабочие дни не стали продлевать и власти Дагестана. С понедельника жители республики должны будут "войти в обычный трудовой режим", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Отмечается, что с 28 октября в Дагестане действует система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, театров, торговых центров и других общественных мест. Отмечается, что после введения ограничительных мер в республике темпы вакцинации от коронавируса значительно ускорились.