Швейцарские учёные объяснили важность вакцинации от ковида для беременных

Коронавирус может быстро размножаться в плаценте и заражать соседние клетки, что приводит к риску преждевременных родов или внутриутробной гибели плода. С таким заявлением выступили исследователи Института вирусологии и иммунологии в Берне и Университетского госпитального центра в Лозанне Марко Алвес и Дэвид Бод.

Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале Cell Reports Medicine, беременные женщины на 70% более подвержены риску заразиться ковидом в сравнении с ровесницами, а после заражения риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода выше в два-три раза.

По словам Алвеса, это значительный шаг вперёд в понимании протекания болезни при беременности. Учёные также установили, что экспрессия рецептора SARS-CoV-2 в плаценте очень изменчива и специфична в каждом отдельном случае, что может объяснить, почему вирус иногда передаётся плоду.