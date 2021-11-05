Швейцарские учёные объяснили важность вакцинации от ковида для беременных
РНК-препараты не угрожают матери и плоду, а помогают вырабатывать женщине антитела, которые проникают через плацентарный барьер и защищают ребёнка.
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Коронавирус может быстро размножаться в плаценте и заражать соседние клетки, что приводит к риску преждевременных родов или внутриутробной гибели плода. С таким заявлением выступили исследователи Института вирусологии и иммунологии в Берне и Университетского госпитального центра в Лозанне Марко Алвес и Дэвид Бод.
Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале Cell Reports Medicine, беременные женщины на 70% более подвержены риску заразиться ковидом в сравнении с ровесницами, а после заражения риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода выше в два-три раза.
По словам Алвеса, это значительный шаг вперёд в понимании протекания болезни при беременности. Учёные также установили, что экспрессия рецептора SARS-CoV-2 в плаценте очень изменчива и специфична в каждом отдельном случае, что может объяснить, почему вирус иногда передаётся плоду.
Всё это подтверждает необходимость беременным женщинам проходить вакцинацию, ведь препараты с РНК-мессенджером не подвергают риску мать и её плод, а выработанные антитела пересекают плацентарный барьер и защищают ребёнка.
Ранее привившаяся во время беременности гинеколог объяснила связанные с вакцинацией страхи будущих мам. Вопрос, делать или не делать прививку, не стоял, подчеркнула Ольга, уже дважды переболевшая коронавирусом.
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