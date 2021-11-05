СБУ разоблачила полковника ВС, собиравшего тайные военные документы

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила полковника вооружённых сил, который занимался сбором секретных документов военного характера. Также сообщается, что командир одного из подразделений якобы имеет гражданство РФ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ходе обыска по месту жительства военнослужащего обнаружены и изъяты жёсткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений", — говорится в релизе.

По данному факту завели уголовное дело по статье "Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения". При этом в СБУ заявили, что якобы "установлено наличие контактов" подозреваемого с действующими военнослужащими ВС России и жителями Крыма.

Как отметили в пресс-службе ведомства, продолжаются следственные действия, в рамках которых "проверяется версия о сборе сведений по заданию спецслужб РФ". Также решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения.