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Фигуристка Щербакова стала третьей в короткой программе на этапе Гран-при в Италии

Её соотечественницы Майя Хромых и Софья Самодурова заняли соответственно второе и девятое места.

5 ноября, 15:33
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/goldenskate/status/1456558273537138689/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">goldenskate</a></p>

Фото © Twitter / goldenskate

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова заняла третье место в короткой программе на этапе Гран-при в Италии. Соревнования проходят в Турине.

За своё выступление Щербакова получила от судей 71,73 балла. Лучший результат показала Луна Хендрикс из Бельгии (73,52), на третьем месте — россиянка Майя Хромых (72,04). Ещё одна наша соотечественница — чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова — выступила неудачно, став девятой (58,68).

Фигуристка Щербакова упала с четверного прыжка на тренировке перед этапом Гран-при

Фигуристка Щербакова упала с четверного прыжка на тренировке перед этапом Гран-при

Победительница этапа определится в субботу, 6 ноября, после исполнения фигуристками произвольной программы.

Гран-при Италии — третий этап нынешнего сезона. Ранее в женском одиночном катании на обоих турнирах побеждали россиянки. Александра Трусова первенствовала в США, а Камила Валиева — в Канаде.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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