Фигуристка Щербакова стала третьей в короткой программе на этапе Гран-при в Италии

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова заняла третье место в короткой программе на этапе Гран-при в Италии. Соревнования проходят в Турине.

За своё выступление Щербакова получила от судей 71,73 балла. Лучший результат показала Луна Хендрикс из Бельгии (73,52), на третьем месте — россиянка Майя Хромых (72,04). Ещё одна наша соотечественница — чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова — выступила неудачно, став девятой (58,68).

Победительница этапа определится в субботу, 6 ноября, после исполнения фигуристками произвольной программы.