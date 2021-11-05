Артемий Троицкий сравнил новые песни ABBA с выстиранным бельём
Музыкальный критик признался, что не собирается тратить время на вышедший альбом коллектива, но порадуется, если артисты вновь собрались немного повеселиться.
Фото © Instagram / abba
Новые песни группы ABBA, вышедшие пару месяцев назад, оказались очень вялыми, их можно сравнить с давно выстиранным и высушенным бельём. Такое мнение высказал музыкальный критик Артемий Троицкий.
"Альбом я не слушал, желания тратить на это время у меня нет. Я честно послушал две песни, которые ABBA выложила пару месяцев назад. Песни очень вялые, творческий почерк аббовский, но всё это уже какое-то давно выстиранное, высушенное бельё", — приводит его слова "Газета.ru".
Критик уточнил, что не заметил в композициях какой-то искры, но и удивился бы, если бы она там была. Воссоединение же культовой группы Троицкий назвал трогательным событием, однако связано оно скорее с желанием заработать, чем сказать новое слово в музыке.
"Группа собралась не столько для того, чтобы сказать новое слово в музыке, сколько, как мне кажется, просто немного повеселиться, побыть в центре внимания и заработать добавку к пенсии", — заметил Троицкий, уточнив, что по-человечески очень рад этому событию, так как участники являются его ровесниками.
"Но как меломана это событие меня совершенно не колышет", — добавил он.
Напомним, у группы ABBA вышел новый альбом спустя 40 лет творческой паузы. Он получил название Voyage. С начала 1980-х группа не дарила поклонникам новых песен, хотя и не объявляла о распаде.
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