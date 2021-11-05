Артемий Троицкий сравнил новые песни ABBA с выстиранным бельём

Новые песни группы ABBA, вышедшие пару месяцев назад, оказались очень вялыми, их можно сравнить с давно выстиранным и высушенным бельём. Такое мнение высказал музыкальный критик Артемий Троицкий.

"Альбом я не слушал, желания тратить на это время у меня нет. Я честно послушал две песни, которые ABBA выложила пару месяцев назад. Песни очень вялые, творческий почерк аббовский, но всё это уже какое-то давно выстиранное, высушенное бельё", — приводит его слова "Газета.ru".

Критик уточнил, что не заметил в композициях какой-то искры, но и удивился бы, если бы она там была. Воссоединение же культовой группы Троицкий назвал трогательным событием, однако связано оно скорее с желанием заработать, чем сказать новое слово в музыке.

"Группа собралась не столько для того, чтобы сказать новое слово в музыке, сколько, как мне кажется, просто немного повеселиться, побыть в центре внимания и заработать добавку к пенсии", — заметил Троицкий, уточнив, что по-человечески очень рад этому событию, так как участники являются его ровесниками.

"Но как меломана это событие меня совершенно не колышет", — добавил он.