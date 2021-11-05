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В США пришли в ужас от сближения России и Китая

Если державы объединят свои возможности, они станут противником, которого невозможно одолеть, считает американский обозреватель Клинт Мэллори. По его словам, Москву нужно "вырвать" из объятий Пекина.

5 ноября, 15:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Настоящим стратегическим кошмаром для США является сближение России и Китая. Такое мнение выразил обозреватель американского издания 19 Fortyfive Клинт Мэллори.

"Если две державы объединят свои возможности, они станут противником, которого практически невозможно одолеть, даже если бы у нас была политическая воля для этого", — отметил эксперт.

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По словам Мэллори, американские политики будут провоцировать разногласия в российско-китайских отношениях, чтобы "вырвать" Москву из объятий Пекина. Обозреватель предложил властям США начать переговоры с Россией по поводу ослабления присутствия НАТО в Восточной Европе. Также перетянуть Москву на американскую сторону можно с помощью её возвращения в G7, считает Мэллори. После этого, по его мнению, Вашингтон сможет полностью сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая. Он отметил, что поручения глав государств выполняются на всех уровнях власти, а также находят отражение и позитивный отклик в гражданском обществе.


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Экс-советник президента США предостерёг Россию от сближения с Китаем

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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