В США пришли в ужас от сближения России и Китая

Настоящим стратегическим кошмаром для США является сближение России и Китая. Такое мнение выразил обозреватель американского издания 19 Fortyfive Клинт Мэллори.

"Если две державы объединят свои возможности, они станут противником, которого практически невозможно одолеть, даже если бы у нас была политическая воля для этого", — отметил эксперт.

По словам Мэллори, американские политики будут провоцировать разногласия в российско-китайских отношениях, чтобы "вырвать" Москву из объятий Пекина. Обозреватель предложил властям США начать переговоры с Россией по поводу ослабления присутствия НАТО в Восточной Европе. Также перетянуть Москву на американскую сторону можно с помощью её возвращения в G7, считает Мэллори. После этого, по его мнению, Вашингтон сможет полностью сосредоточиться на противостоянии с Китаем.