Меркель заявила о важности диалога с Россией и напомнила об особенных отношениях с Москвой

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель признала необходимость диалога с Россией и заметила, что отношения Берлина и Москвы всегда были особенными.

"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией", — сказала она, уточнив, что ФРГ и Франция продолжают работу в "нормандском формате". При этом она признала, что ситуации в Донбассе и вокруг Крыма глубоко потрясли европейский порядок, однако "одно не исключает другого".