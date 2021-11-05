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Меркель заявила о важности диалога с Россией и напомнила об особенных отношениях с Москвой

По словам политика, ФРГ и Франция продолжают работу в "нормандском формате", несмотря на глубокие потрясения от ситуаций в Донбассе и вокруг Крыма.

5 ноября, 15:55
<p>Ангела Меркель. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62565/photos/62905" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Ангела Меркель. Фото © Kremlin.ru

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель признала необходимость диалога с Россией и заметила, что отношения Берлина и Москвы всегда были особенными.

"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией", — сказала она, уточнив, что ФРГ и Франция продолжают работу в "нормандском формате". При этом она признала, что ситуации в Донбассе и вокруг Крыма глубоко потрясли европейский порядок, однако "одно не исключает другого".

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На вручении ей медали Вальтера Ратенау за выдающиеся достижения в области политики Меркель также напомнила, что отношения Германии и России всегда были особенными.

Напомним, 26 октября Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера 16 лет, получила уведомление об окончании полномочий. Ей и всем членам команды вручили увольнительные грамоты, однако они продолжат исполнять свои полномочия до формирования нового правительства. Меркель уже рассказала, чем займётся после завершения работы, поделилась ощущениями в момент отставки, а также назвала самые сложные кризисы на посту канцлера Германии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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