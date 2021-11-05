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Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Межконтинентального кубка

В решающем матче команда Михаила Лихачёва сыграет с победителем встречи между Сенегалом и Ираном.

5 ноября, 16:10
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России победила Португалию в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу со счётом 7:3. Соревнования проходят в Дубае (ОАЭ).

У россиян хет-трик оформил Фёдор Земсков. Два мяча забил голкипер команды Станислав Кошарный, по разу отличились Андрей Котенев и Артур Папоротный.

В финале сборная России сыграет с победителем матча между командами Сенегала и Ирана. Встреча состоится в субботу, 6 ноября.

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Российская команда является действующим чемпионом мира по пляжному футболу. Подопечные Михаила Лихачёва завоевали титул на первенстве, которое прошло в августе в Москве.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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