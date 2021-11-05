Учёные назвали витамин, способный предотвратить тяжёлое течение ковида

Внутривенное введение витамина C может предотвратить развитие тяжёлой формы коронавируса, а также ускорить выздоровление. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на исследование, основанное на данных 12 клинических испытаний.

Отмечается, что во время одного из опытов, который проводился в Китае, специалисты выяснили, что витамин С повысил темпы выздоровления от ковида на 70% по сравнению с плацебо. По словам соавтора исследования Анитры Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии, для пациентов в тяжёлом состоянии медики использовали дозы витамина от шести до 24 граммов в сутки.

"Возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация (насыщение организма кислородом. — Прим. Лайфа)", — поделилась специалист результатами лечения.

После введения витамина С в тяжёлую форму заражение перетекло лишь у трети пациентов. Однако, как указали учёные, применять подобную схему лечения можно будет только после масштабных исследований.