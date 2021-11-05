Медик Теплов считает, что вакцинация поможет снизить нагрузку на врачей в Облучье
Эксперты встретились с сотрудниками скорой в ЕАО и подробно ответили на их вопросы, разъяснив, что прививка важна и с медицинской, и с этической точки зрения.
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Вакцинация от коронавируса помогает не только защитить себя, но и снизить нагрузку на врачей и медиков. Надежду на устранение недопонимания, которое привело к увольнению сотрудников скорой помощи в Облученском районе Еврейской автономной области, выразил руководитель отдела скорой медицинской помощи Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Минздрава России Вадим Теплов.
"Мы сегодня встретились с сотрудниками станции скорой помощи в Облученском районе и конструктивно поговорили. Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая и работа эта всегда очень напряжённая, а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной. Есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание", — сказал он.
Теплов уточнил, что он вместе с коллегами подробно ответил на все вопросы и поговорил с сотрудниками скорой помощи, объяснив, что вакцинация является правильным решением не только с медицинской, но и с этической точки зрения медицинского работника, борющегося с пандемией на передовой.
"Мы надеемся, что недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено", — добавил Теплов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала главные факторы для окончания эпидемии ковида в России. Ситуация с инфекцией за неделю осложнилась в десяти регионах. За минувшие сутки в стране вновь было выявлено свыше 40 тысяч новых заболевших.
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