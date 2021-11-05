Медик Теплов считает, что вакцинация поможет снизить нагрузку на врачей в Облучье

Вакцинация от коронавируса помогает не только защитить себя, но и снизить нагрузку на врачей и медиков. Надежду на устранение недопонимания, которое привело к увольнению сотрудников скорой помощи в Облученском районе Еврейской автономной области, выразил руководитель отдела скорой медицинской помощи Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Минздрава России Вадим Теплов.

"Мы сегодня встретились с сотрудниками станции скорой помощи в Облученском районе и конструктивно поговорили. Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая и работа эта всегда очень напряжённая, а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной. Есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание", — сказал он.

Теплов уточнил, что он вместе с коллегами подробно ответил на все вопросы и поговорил с сотрудниками скорой помощи, объяснив, что вакцинация является правильным решением не только с медицинской, но и с этической точки зрения медицинского работника, борющегося с пандемией на передовой.

"Мы надеемся, что недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено", — добавил Теплов.